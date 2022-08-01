Кадыров: За конфликтом Сербии и Косово стоит НАТО

«Поняв, что на Украине их замыслы терпят фиаско, западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. И вдвойне обидно, что с одной из сторон, которую науськивает НАТО, находятся косовские мусульмане. Официальная причина разгорающегося конфликта настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне. И действительно, не успели стороны обговорить что-либо, как НАТО уже объявляет боевую готовность и подтягивает свои силы к границе. В случае боевых действий последствия для косовской мусульманской уммы будут плачевны при любом результате», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни считает, что пока на Балканах будет разгораться конфликт, Запад «будет стоять сзади и подавать патроны», изредка «протестуя против ущемления прав сатанистов».

По мнению Кадырова, решением кризиса должен стать «конфессиальный консенсус».

«Призываю сербов и косовских албанцев убрать из уравнения натовского иблиса и подумать о своем будущем. И тогда появится понимание проблемы и ее решение», — написал глава Чечни.

Ранее на севере Косово произошли беспорядки из-за планируемого введения запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Приштина стянула на приграничную территорию полицию. Позже власти Косово приняли решение отложить запрет до 1 сентября, напоминает «Свободная пресса».

