СМИ: В Узбекистане мужчину осудили за призывы к восстановлению СССР
Суд в Узбекистане осудил жителя Самарканда за призывы в социальных сетях к восстановлению СССР. Об этом сообщает местное интернет-издание kun.uz.
В сообщении говорится, что мужчина размещал в группе «Узбекская ССР/СССР» в мессенджере Telegram, а также на YouTube-канале «Просвещение» материалы, в которых говорилось о необходимости восстановления Советского союза.
По решению суда, его признали виновным по статье о «публичных призывах к неконституционному изменению существующего государственного строя» и приговорили к трём годам ограничения свободы. Также мужчине запретили в течение трёх лет пользоваться средствами связи и интернетом без разрешения надзорного органа.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что к распаду СССР привели монополия одной партии, несостоятельность плановой экономики и несовершенство советской Конституции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru