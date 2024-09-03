СМИ: В Узбекистане мужчину осудили за призывы к восстановлению СССР

В сообщении говорится, что мужчина размещал в группе «Узбекская ССР/СССР» в мессенджере Telegram, а также на YouTube-канале «Просвещение» материалы, в которых говорилось о необходимости восстановления Советского союза.

По решению суда, его признали виновным по статье о «публичных призывах к неконституционному изменению существующего государственного строя» и приговорили к трём годам ограничения свободы. Также мужчине запретили в течение трёх лет пользоваться средствами связи и интернетом без разрешения надзорного органа.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что к распаду СССР привели монополия одной партии, несостоятельность плановой экономики и несовершенство советской Конституции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

