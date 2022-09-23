Лукашенко: В Белоруссии не будет никакой мобилизации

Мобилизации в Белоруссии не будет, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко планирует подъем воинских частей по тревоге

Как отметил Лукашенко, частичная мобилизация проходит в России, но оппоненты пытаются «перекинуть мостик» и развивают тезис об аналогичных процессах в Белоруссии.

«Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», — подчеркнул президент.

При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия будет реагировать на возможные угрозы и попытки совершения актов терроризма. Для этого в республике регулярно проводятся различные учения, в том числе при участии народного ополчения.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МобилизацияБелоруссияАлександр Лукашенко
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