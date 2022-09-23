Лукашенко: В Белоруссии не будет никакой мобилизации
Мобилизации в Белоруссии не будет, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.
Как отметил Лукашенко, частичная мобилизация проходит в России, но оппоненты пытаются «перекинуть мостик» и развивают тезис об аналогичных процессах в Белоруссии.
«Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», — подчеркнул президент.
При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия будет реагировать на возможные угрозы и попытки совершения актов терроризма. Для этого в республике регулярно проводятся различные учения, в том числе при участии народного ополчения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- Лукашенко: В Белоруссии не будет никакой мобилизации
- В Китае призвали к урегулированию украинского кризиса путем диалога и консультаций
- По требованию России арестовали активы за рубежом на $500 млн
- Макрон заявил, что не может объяснить действия Путина на Украине
- Андрей Бочкарёв: Более 90 тысяч москвичей начали переселение по программе реновации
- Собянин принял решение о благоустройстве 17 станций будущих МЦД-3 и МЦД-4
- В ЛНР заявили о попытках ВСУ сорвать референдум в республике
- Узбекистан приостановил обслуживание карт «Мир» по техническим причинам
- Первые четыре депутата-единоросса попросили отправить их в зону спецоперации
- СМИ: Новые антироссийские санкции ЕС могут касаться нефти и сферы IT
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru