Лукашенко: В Белоруссии не будет никакой мобилизации

Как отметил Лукашенко, частичная мобилизация проходит в России, но оппоненты пытаются «перекинуть мостик» и развивают тезис об аналогичных процессах в Белоруссии.

«Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», — подчеркнул президент.

При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия будет реагировать на возможные угрозы и попытки совершения актов терроризма. Для этого в республике регулярно проводятся различные учения, в том числе при участии народного ополчения.

