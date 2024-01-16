Белоруссия внесет в новую военную доктрину перечень угрожающих стран
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в проект обновлённой военной доктрины республики внесут перечень
стран, от которых исходят угрозы, сообщает БелТА.
Министр отметил, что в отличие от стран НАТО, прямо называющих своих врагов, указывая конкретные страны, республика обозначит предполагаемые источники угроз.
«В рамках реагирования на возможные угрозы военной безопасности нашей страны мы чётко определили и доводим взгляды Белоруссии на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия», - подчеркнул Хренин.
По его словам, в обновлённой военной доктрине республики также будут указаны её союзнические обязательства и позиция Минска по вопросу применения тактического ядерного оружия.
Ранее директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что обсуждать гипотетический вывод российского тактического ядерного оружия из Белоруссии можно будет после отказа США и НАТО от деструктивного курса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru