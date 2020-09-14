Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Сочи на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает БелТА, самолёт Луашенко приземлился в международном аэропорту имени Севастьянова.

Уже известно, что переговоры президентов пройдут в формате «один на один». По информации пресс-службы Кремля, будут затронуты «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества», отмечает RT. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудят ключевые вопросы международной повестки, а также совместного реагирования на вызовы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» утверждение о возможном слиянии стран после встречи лидеров. По словам официального представителя Кремля, среди тем для обсуждений с большой долей вероятности будут «газовые» вопросы и задолженности, передают «Известия».

Визит Лукашенко в Россию проходит на фоне массовых протестов в Белоруссии, которые не стихают с 9 августа после президентских выборов. Накануне в ходе протестов по всей республики силовики задержали около 750 человек, по данным МВД Белоруссии, в Минске – более 500.

