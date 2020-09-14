Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Сочи на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает БелТА, самолёт Луашенко приземлился в международном аэропорту имени Севастьянова.
Уже известно, что переговоры президентов пройдут в формате «один на один». По информации пресс-службы Кремля, будут затронуты «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества», отмечает RT. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудят ключевые вопросы международной повестки, а также совместного реагирования на вызовы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» утверждение о возможном слиянии стран после встречи лидеров. По словам официального представителя Кремля, среди тем для обсуждений с большой долей вероятности будут «газовые» вопросы и задолженности, передают «Известия».
Визит Лукашенко в Россию проходит на фоне массовых протестов в Белоруссии, которые не стихают с 9 августа после президентских выборов. Накануне в ходе протестов по всей республики силовики задержали около 750 человек, по данным МВД Белоруссии, в Минске – более 500.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 449 / сут.
Умерли
18 578+94 / сут.
Выздоровели
876 тыс.+2 690 / сут.
- ВОЗ предупредила о росте смертности от COVID-19 в Европе
- В России за 24 часа выявлено 5 509 новых случаев коронавируса
- Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным
- Во Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального
- Силовики задержали в Белоруссии 774 человека на протестах в воскресенье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru