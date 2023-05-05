На российско-белорусской границе ввели временный пограничный контроль
Временный пограничный контроль ввели на российско-белорусской границе. Отмечается, что паспорта проверяют у граждан, въезжающих в Белоруссию из России. Об этом сообщило издание «Зеркало».
Сообщается, что КПП установлен на трассе М1 на въезде в Белоруссию. В Государственном пограничном комитете Белоруссии заверили, что при наличии действительного паспорта проблем с въездом на территорию Белоруссии не возникнет.
Отмечается, что мера вводится на всех ключевых выездах из России. Нововведение связано с утвержденным соглашением о взаимном признании виз между двумя странами.
Ранее власти Белоруссии приняли решение об ужесточении контрразведывательного режима на территории страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- В Германии рассказали о страхе Зеленского после атаки на Кремль
- В управделами президента сообщили о восстановлении купола Сенатского дворца
- В Запорожье ждут наступления ВСУ в ближайшие часы
- На российско-белорусской границе ввели временный пограничный контроль
- Кадыров выразил готовность заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске
- На Западе назвали козырь России, который остановит наступление ВСУ
- Балицкий: Крым и Ростовская область готовы разместить людей из Запорожья
- Украинские СМИ сообщили о взрывах под Краматорском и Славянском
- Депутат-генерал Картаполов призвал создать горячую линию для сообщений о дронах
- Пригожин: По боеприпасам от Минобороны по-прежнему ответа нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru