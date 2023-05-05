На российско-белорусской границе ввели временный пограничный контроль

Временный пограничный контроль ввели на российско-белорусской границе. Отмечается, что паспорта проверяют у граждан, въезжающих в Белоруссию из России. Об этом сообщило издание «Зеркало».

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Сообщается, что КПП установлен на трассе М1 на въезде в Белоруссию. В Государственном пограничном комитете Белоруссии заверили, что при наличии действительного паспорта проблем с въездом на территорию Белоруссии не возникнет.

Отмечается, что мера вводится на всех ключевых выездах из России. Нововведение связано с утвержденным соглашением о взаимном признании виз между двумя странами.

Ранее власти Белоруссии приняли решение об ужесточении контрразведывательного режима на территории страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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