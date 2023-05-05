На российско-белорусской границе ввели временный пограничный контроль

Сообщается, что КПП установлен на трассе М1 на въезде в Белоруссию. В Государственном пограничном комитете Белоруссии заверили, что при наличии действительного паспорта проблем с въездом на территорию Белоруссии не возникнет.

Отмечается, что мера вводится на всех ключевых выездах из России. Нововведение связано с утвержденным соглашением о взаимном признании виз между двумя странами.

Ранее власти Белоруссии приняли решение об ужесточении контрразведывательного режима на территории страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

