Лукашенко пожаловался, что Путин не берет его на отдых в Сибирь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку упрекнул российского лидера Владимира Путина за то, что тот его не приглашает его с собой на отдых в Туву.

По словам Лукашенко, он часто упрекает Путина, что тот «махнул» туда, а его в очередной раз забыл. Российский президент, по словам белорусского главы, отвечает на это, что он самостоятельно бы мог туда отправиться.