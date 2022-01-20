Лукашенко пожаловался, что Путин не берет его на отдых в Сибирь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку упрекнул российского лидера Владимира Путина за то, что тот его не приглашает его с собой на отдых в Туву.

По словам Лукашенко, он часто упрекает Путина, что тот «махнул» туда, а его в очередной раз забыл. Российский президент, по словам белорусского главы, отвечает на это, что он самостоятельно бы мог туда отправиться.

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Лукашенко заявил, что ему «хотелось бы глянуть на этот сказочный край», который он »видел только в кино и на картинках».

О своем интересе к Сибири Лукашенко рассказал во время встречи с тувинской делегацией во главе с главой Тувы Владиславом Ховалыгом по вопросам экономического сотрудничества. По его словам, Минск готов незамедлительно принять необходимые для развития кооперации решения. Речь шла о промышленной кооперации, трансфере технологий и экспорте услуг.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ТуваВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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