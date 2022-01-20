Лукашенко пожаловался, что Путин не берет его на отдых в Сибирь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку упрекнул российского лидера Владимира Путина за то, что тот его не приглашает его с собой на отдых в Туву.
По словам Лукашенко, он часто упрекает Путина, что тот «махнул» туда, а его в очередной раз забыл. Российский президент, по словам белорусского главы, отвечает на это, что он самостоятельно бы мог туда отправиться.
Лукашенко заявил, что ему «хотелось бы глянуть на этот сказочный край», который он »видел только в кино и на картинках».
О своем интересе к Сибири Лукашенко рассказал во время встречи с тувинской делегацией во главе с главой Тувы Владиславом Ховалыгом по вопросам экономического сотрудничества. По его словам, Минск готов незамедлительно принять необходимые для развития кооперации решения. Речь шла о промышленной кооперации, трансфере технологий и экспорте услуг.
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