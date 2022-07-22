Крутой стал новым послом Белоруссии в России

Замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой станет новым послом республики в России, он сменит на этом посту дипломата Владимира Семашко. Об этом сообщает агентство Sputnik.

СМИ: Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Отмечается, что вопрос назначения нового посла согласовали в ходе телефонного разговора президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин.

По данным агентства, белорусская сторона уже получила агреман.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:РоссияПосолБелоруссия
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