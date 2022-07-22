Крутой стал новым послом Белоруссии в России

Россия объявила недружественными еще пять стран В Госдуме не исключили появления общей границы у России с Приднестровьем Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении депутата горсовета Новосибирска из-за твита о российских военных Президентом Индии стала Драупади Мурму Спасённую в Красноярском крае белую медведицу отпустили с запасом рыбы