Армения отказалась участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседаниях в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом глава ведомства заявил в беседе с белорусским коллегой Сергеем Алейником, сообщила пресс-служба МИД Армении.
В ходе разговора стороны затронули вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Мирзоян уведомил Алейника, что не будет участвовать в мероприятиях, запланированных на 22 ноября.
Глава Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров ранее заявил, что Ереван не подавал документы о выходе из организации.
В интервью газете The Wall Street Journal премьер-министр Армении Никол Пашиян сказал, что не видит плюсов для страны от нахождения на ее территории российской военной базы. Политик обвинил РФ в невыполнении союзнических обязательств в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru