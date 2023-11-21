Армения отказалась участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске

В ходе разговора стороны затронули вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Мирзоян уведомил Алейника, что не будет участвовать в мероприятиях, запланированных на 22 ноября.

Глава Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров ранее заявил, что Ереван не подавал документы о выходе из организации.

В интервью газете The Wall Street Journal премьер-министр Армении Никол Пашиян сказал, что не видит плюсов для страны от нахождения на ее территории российской военной базы. Политик обвинил РФ в невыполнении союзнических обязательств в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, передает «Радиоточка НСН».

