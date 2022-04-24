Лукашенко призвал соседей: «Давайте жить дружно»

Белорусский лидер во время посещения на Пасху храма Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района отметил, что в этот праздничный день люди у Бога просят главное. По мнению Лукашенко, главное - это мир, согласие, дружба, которые всегда были свойственны белорусам.

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«Давайте беречь мир. Это актуально. Я бы хотел обратиться прежде всего к соседям: давайте жить дружно», - заявил белорусский лидер.

Ранее беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что белорусские власти практически утратили независимость от Москвы в принятии решений, однако объединяться страны не будут.

«После событий на Украине я не вижу никаких оснований, чтобы Белоруссию включать в состав России. Для Кремля важно, чтобы она оставалась независимым государством. При этом Москва с помощью экономических механизмов будет решать свои задачи по политическим процессам в Белоруссии», - сказал Болкунец.

