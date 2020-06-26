В ЦИК заверили в невозможности двойного голосования по Конституции

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заверила, что учёт двойного голосования по Конституции в онлайн и обычном формате не возможен в принципе. Подобное нарушение, в любом случае, было бы выявлено на последнем этапе процедуры. Об этом глава ЦИК заявила в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Памфиловой, те, кто накануне попытались дважды проголосовать, просто пиарились. «На последнем этапе их бы все равно вычислили за ушко на солнышко, и все равно им пришлось бы отвечать. Не моментально, но на определенном этапе это бы было вычислено», - пояснила председатель ЦИК.

Как уточнил глава общественного штаба Москвы по контролю и наблюдению за выборами Илья Массух, списки тех, кто подал заявку, но не высказал своё мнение в электронном формате, будут сверены 30 июня по окончании онлайн голосования. Точные данные будут направляться в территориальные и участковые избирательные комиссии. Только тогда человек, не проголосовавший онлайн, получит возможность 1 июля проголосовать по месту прописки.

В первый день голосования журналист «Дождя» Павел Лобков в качестве эксперимента смог дважды проголосовать в онлайн формате и на избирательном участке №141 в Москве. Памфилова назвала попытки двойного голосования провокацией. Ситуацию проверяют в МВД. Урну с бюллетенем Лобкова опечатали, все бюллетени в ней признаны недействительными.

