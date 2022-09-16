Лидеры стран ШОС приняли самаркандскую декларацию
Лидеры стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), утвердили Самаркандскую декларацию и пакет документов о взаимодействии в разных отраслях, сообщает ТАСС.
В документе говорится о важности наращивания международных усилиий в области обороны и безопасности, недопустимости милитаризации IT-сферы и вмешательства в дела государств под предлогом противодействия терроризму.
Также в декларации отмечается негативный характер одностороннего развития систем глобальной ПРО, необходимость выработки общих подходов к единому перечню террористических и экстремистских организаций.
Кроме того, лидеры стран ШОС призвали к реформе ВТО.
Ранее президент России Владимир Путин предложил создать при ШОС спортивные ассоциации, сообщает RT.
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