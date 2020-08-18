Лидер партии «Новые люди» призвал не допускать превращения окна возможностей в форточку
В преддверии выборов в региональные заксобрания, которые состоятся 13 сентября, в Москве прошла пресс-конференция лидера «Новых людей» Алексея Нечаева и кандидатов от партии на предстоящих региональных выборах. Председатель партии рассказал, как он оценивает процесс регистрации кандидатов:
«Могу назвать регистрацию кандидатов умеренно-оптимистичной. Они были зарегистрированы в двенадцати из тринадцати 13-ти регионов. Там "Новые люди" собрали более 300 тысяч подписей» - отметил Алексей Нечаев.
Однако при этом председатель партии «Новые люди» подчеркнул, что нынешние действующие думские парии «окно возможностей превращают в форточку». По словам Нечаева, не в интересах власти доводить ситуацию, к примеру, до такой, которая сейчас разворачивается в Белоруссии.
«Есть огромный запрос на перемены. В 12-и регионах у нас уже больше 120 тысяч сторонников», - добавил председатель партии «Новые люди».
Напомним, пресс-конференция была посвящена ситуация накануне выборов в региональные заксобрания, которые состоятся менее чем через месяц – 13 сентября. А также проблемам, с которыми уже столкнулись новые партии на местах. В партии «Новые люди» считают, что существующие форматы и выборные механизмы несовершенны и заточены под интересы нынешних парламентских партий. А тем, которые были созданы недавно, приходится фактически в каждом регионе преодолевать административные барьеры и фильтры, чтобы иметь возможность выдвигать своих кандидатов.
Кстати, 8 августа партия «Новые люди» на втором съезде в Москве выбрала своего председателя – лидера Алексея Нечаева. На съезде собрались более двухсот человек – кандидаты в депутаты и делегаты из регионов. «Новые люди» позиционируют себя как партия конструктивной оппозиции, выступая за поступательные, но неуклонные перемены в России.
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