Лидер партии «Новые люди» призвал не допускать превращения окна возможностей в форточку

В преддверии выборов в региональные заксобрания, которые состоятся 13 сентября, в Москве прошла пресс-конференция лидера «Новых людей» Алексея Нечаева и кандидатов от партии на предстоящих региональных выборах. Председатель партии рассказал, как он оценивает процесс регистрации кандидатов:

«Могу назвать регистрацию кандидатов умеренно-оптимистичной. Они были зарегистрированы в двенадцати из тринадцати 13-ти регионов. Там "Новые люди" собрали более 300 тысяч подписей» - отметил Алексей Нечаев.

Однако при этом председатель партии «Новые люди» подчеркнул, что нынешние действующие думские парии «окно возможностей превращают в форточку». По словам Нечаева, не в интересах власти доводить ситуацию, к примеру, до такой, которая сейчас разворачивается в Белоруссии.

«Есть огромный запрос на перемены. В 12-и регионах у нас уже больше 120 тысяч сторонников», - добавил председатель партии «Новые люди».