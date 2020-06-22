Лежащему на диване портрету Путина в его кабинете дали объяснение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему портрет Владимира Путина лежит на диване в его (Путина — НСН) рабочем кабинете.

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«Это из Японии передали. Это в одной из префектур Японии сделали этот портрет особой древней техникой на рисовой бумаге», - цитирует представителя Кремля Газета.ру.

Песков также добавил, что портрет лежит на диване потому, что президент считает, «что ему там самое место».

Портрет главы государства попал в кадр телеканала «Россия 1», который показал интервью с участием президента. Также этот портрет ранее замечали в фильме режиссера Оливера Стоуна, посвященного российскому президенту.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему Путин не может оставить пост президента. По его словам, Путин должен возглавлять государство, чтобы сохранить суверенитет России и защитить ее от всех угроз, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КремльПесковПутин
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