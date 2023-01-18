Лавров: Запад пытается внести разлад в отношения России и КНР

Отношения России и Китая переживают лучшие времена за всю историю, в то время как Запад открыто пытается внести в них разлад. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

МИД КНР: отношения Китая и России крепкие, как монолит

Он отметил, что в КНР отношения с Россией оценивают как «что-то, что крепче союза во многих смыслах». Лавров отметил, что страны Запада видят тесное сотрудничество двух государств и не могут остаться в стороне. Министр подчеркнул, что на Западе Россию считают угрозой, а Китай – серьезным вызовом.

Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия и Китай, как главные бенефициары Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), хотят максимально расширить число стран-членов для создания ощущения, что это могучая организация.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКитайСергей Лавров
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