Лавров: Запад применил дипломатический террор для принятия антироссийской резолюции в ГА ООН

Запад применил в отношении развивающихся стран методы дипломатического террора, чтобы заставить их принять антироссийскую резолюцию на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по референдумам

Накануне ГА ООН приняла резолюцию с отказом признать референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Документ поддержали 143 страны, пять проголосовали против, 35 воздержались.

«Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам. Только таким неприкрытым шантажом, такими угрозами удалось обеспечить результат», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Как указал глава МИД, Москва все «прекрасно понимает», и заявления США о том, что «все сами голосуют» - ложь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФГенассамблея ООНСергей Лавров
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