Лавров возложил на Запад вину за развал Украины

Страны Запада виноваты в распаде украинского государства. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Усталость и разочарование»: Запад не видит смысла в дальнейшей помощи Украине

«Сорвавший выполнение минских соглашений Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны», - сказал глава ведомства.

По информации агентства Bloomberg, страны Запада ожидают, что конфликт на Украине затянется на 6-7 лет. Отмечается, что союзники Киева учитывают этот срок при планировании военной помощи.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее констатировал, что власть на Украине находится в процессе распада, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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