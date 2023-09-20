«Сорвавший выполнение минских соглашений Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны», - сказал глава ведомства.

По информации агентства Bloomberg, страны Запада ожидают, что конфликт на Украине затянется на 6-7 лет. Отмечается, что союзники Киева учитывают этот срок при планировании военной помощи.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее констатировал, что власть на Украине находится в процессе распада, сообщает «Радиоточка НСН».

