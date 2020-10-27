Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19

В апреле глава правительтва Михаил Мишустин объявил, что заразился коронавирусом. Уже к 19 мая премьер-министр вновь приступил к рабочим обязанностям. После Мишустина коронавирусом переболела почти половина правительства, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства болезни избежал и до сих пор предпочитает держаться от потенциальных источников заражения на расстоянии.

