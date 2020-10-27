Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19
Глава МИД России Сергей лавров ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом, заявили в департаменте информации и печати ведомства.
Все запланированные визиты и встречи с министром переносятся на более поздний срок. В министерстве отметили, что Лавров чувствует себя хорошо.
В апреле глава правительтва Михаил Мишустин объявил, что заразился коронавирусом. Уже к 19 мая премьер-министр вновь приступил к рабочим обязанностям. После Мишустина коронавирусом переболела почти половина правительства, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава государства болезни избежал и до сих пор предпочитает держаться от потенциальных источников заражения на расстоянии.
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