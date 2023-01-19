Лавров: у РФ и Белоруссии единая позиция по целям спецоперации

У Москвы и Минска единая позиция о том, каких целей нужно достичь в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в белорусской столице, сообщает «Коммерсант».

«Нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей, будь то Украина или кто-то ещё, не исходили никакие угрозы», — подчеркнул Лавров.

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Он также рассказал, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко развитие ситуации на Украине.

Российский министр прибыл в Минск накануне вечером для того, чтобы принять участие в совместном заседании коллегий МИДов двух стран.

Ранее Россия и Белоруссия начали совместные летно-тактические учения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛукашенкоБелоруссияРоссияСергей Лавров
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