Лавров: у РФ и Белоруссии единая позиция по целям спецоперации

У Москвы и Минска единая позиция о том, каких целей нужно достичь в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в белорусской столице, сообщает «Коммерсант».

«Нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей, будь то Украина или кто-то ещё, не исходили никакие угрозы», — подчеркнул Лавров.