Лавров: у РФ и Белоруссии единая позиция по целям спецоперации
У Москвы и Минска единая позиция о том, каких целей нужно достичь в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в белорусской столице, сообщает «Коммерсант».
«Нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей, будь то Украина или кто-то ещё, не исходили никакие угрозы», — подчеркнул Лавров.
Он также рассказал, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко развитие ситуации на Украине.
Российский министр прибыл в Минск накануне вечером для того, чтобы принять участие в совместном заседании коллегий МИДов двух стран.
Ранее Россия и Белоруссия начали совместные летно-тактические учения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 914 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 154 / сут.
- Роспотребнадзор поддержал инициативу по запрету продажи вейпов в России
- Кардиолог назвала пагубные последствия курения вейпов
- Читатели Le Figaro заявили, что победа России будет катастрофой для НАТО и ЕС
- В Швеции осудили двух братьев за шпионаж в пользу России
- В Совфеде допустили рост военно-политического давления на Россию
- Патриарх Кирилл предупредил о конце мира из-за желания уничтожить Россию
- В Крыму предупредили США и Украину о последствиях атаки полуострова
- Лавров: у РФ и Белоруссии единая позиция по целям спецоперации
- Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана
- Группа «Би-2» начала продажу билетов на перенесенный концерт в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru