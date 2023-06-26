Лавров: США заявили о непричастности к мятежу ЧВК «Вагнер»

Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров рассказал о контактах с США по поводу ситуации с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

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По его словам, посол Соединенных Штатов Линн Трейси выразила надежду на то, что российское ядерное оружие «в порядке».

Также Трейси заверила российскую сторону, что Вашингтон не имеет никакого отношения к субботним событиям.

Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, что подразумевает под собой от 12 до 20 лет тюрьмы. В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы, напоминают «Невские Новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"СШАСергей Лавров

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