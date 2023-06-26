Лавров: США заявили о непричастности к мятежу ЧВК «Вагнер»
Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров рассказал о контактах с США по поводу ситуации с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
По его словам, посол Соединенных Штатов Линн Трейси выразила надежду на то, что российское ядерное оружие «в порядке».
Также Трейси заверила российскую сторону, что Вашингтон не имеет никакого отношения к субботним событиям.
Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, что подразумевает под собой от 12 до 20 лет тюрьмы. В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы, напоминают «Невские Новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru