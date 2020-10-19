Лавров сообщил генсеку Совета Европы к водной блокаде Крыма

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о первом визите в Москву после вступления Пейчинович-Бурич в должность в сентябре прошлого года. Дипломат отмечала, что российская сторона планирует обсудить с ней дискриминацию русскоязычного населения Украины, стран Прибалтики, притеснения российских СМИ.

Ранее бывший украинский посол в Минске Роман Бессмертный предположил, что Украина может вернуть Крым при помощи Белоруссии, сообщает телеканал «360».

