Лавров сообщил генсеку Совета Европы к водной блокаде Крыма
Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров сообщил, что привлек внимание генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к водной блокаде Крыма. Встреча Лаврова и Пейчинович-Бурич проходит в понедельник в российской столице, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о первом визите в Москву после вступления Пейчинович-Бурич в должность в сентябре прошлого года. Дипломат отмечала, что российская сторона планирует обсудить с ней дискриминацию русскоязычного населения Украины, стран Прибалтики, притеснения российских СМИ.
Ранее бывший украинский посол в Минске Роман Бессмертный предположил, что Украина может вернуть Крым при помощи Белоруссии, сообщает телеканал «360».
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