Лавров: Россия зеркально ответит на санкции ЕС из-за Навального
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз ждёт зеркальный ответ на антироссийские санкции в связи с инцидентом вокруг Алексея Навального, сообщает ТАСС.
«Мы отвечаем зеркально. Да, это дипломатическая практика. Но это ответ дипломатический», - подчеркнул Лавров общаясь с журналистами.
Также глава МИД РФ, отметил, что в деле Навального миллион нестыковок. Берлин, несмотря на все международно-правовые обязательства, не предоставляет никаких фактов, ссылаясь на то, что оппозиционер не дает своего согласия. Между тем Россия направила Германии три запроса о правовой помощи.
20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолёте, его доставили в омскую больницу, где диагностировали у него нарушение обмена веществ с последующим резким изменением сахара в крови. В Германии, куда затем перевезли политика, заявили о том, что он был отравлен.
Ранее агентство DPA сообщило, что Евросоюз согласовал санкции против РФ из-за отравления Алексея Навального. На встрече послов ЕС в Брюсселе было решено внести в санкционный список шесть человек и одну организацию в России.
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