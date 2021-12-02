Украинские артиллеристы провели учения у границы с Крымом
Артиллерийские подразделения Украины провели учения на полигоне в Херсонской области вблизи российско-украинской границы. Об этом сообщает пресс-служба командования украинской силовой операции в Донбассе в Facebook.
Как отметил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев, тактическая подготовка артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки южных войск призвана повысить уровень профессионализма личного состава, а также отработать взаимодействие с другими подразделениями и новые тактические приемы.
Ранее командование ВСУ провело у границы с Крымом батальонное тактическое учение со стрельбой.
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