Украинские артиллеристы провели учения у границы с Крымом

Как отметил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев, тактическая подготовка артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки южных войск призвана повысить уровень профессионализма личного состава, а также отработать взаимодействие с другими подразделениями и новые тактические приемы.

Ранее командование ВСУ провело у границы с Крымом батальонное тактическое учение со стрельбой.

