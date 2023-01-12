Прямые поставки фруктов в РФ из ЮАР по морю возобновлены спустя 30 лет
Южно-Африканская Республика вновь стала напрямую поставлять в зимний период фрукты в Россию по морю – спустя 30 лет перерыва. Первое за это время судно - рефрижератор с фруктами из Кейптауна прибыло в Санкт-Петербург и поставлено под разгрузку. Об этом объявил почетный консул ЮАР в северной столице Владимир Борисенко.
Судно доставило две тысячи тонн винограда, персиков, слив, авокадо и других плодов. Из Петербурга африканская продукция разойдётся по другим регионам, в частности в Москву. Предполагается сделать такие прямые поставки регулярными. Следующая погрузка запланирована на 20 января, а в Россию груз должен прийти в середине февраля. Причём объём поставку будет уже в 2,5 раза больше.
До этого фрукты из ЮАР доставлялись с перегрузкой в нидерландском порту Роттердам, однако в связи с санкционными мерами некоторые цепочки логистики перестали действовать. При этом фрукты – главная составляющая экспорта из Южной Африки в Россию, занимающая около трети всего товарооборота.
Поставки свежих фруктов из ЮАР в Россию начались после установления дипломатических отношений в 1992 году.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», мандарины из Турции, Египта и Марокко в российских магазинах начнут заменять на продукцию из ЮАР и Южной Кореи из-за неурожая. Он вызван неблагоприятной погодой в странах Средиземноморья.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- «Газпром» обеспечил газификацию 2023 года договорами на 177 млрд руб.
- СМИ: в Подмосковье двое контрактников сбежали из воинских частей
- Прямые поставки фруктов в РФ из ЮАР по морю возобновлены спустя 30 лет
- Папа Римский помолился за мир на Украине
- Башар Асад заявил, что Сирия поддерживает СВО
- Украинский посол заявил, что часть сил ВСУ отвели в сторону Белоруссии
- СМИ: взрыв прогремел в деловом центре Стамбула
- Полковник Матвийчук предрек «неистовые атаки» ВСУ на Соледар
- Летевший из Бангкока и Москву самолёт сел в Самарканде из-за беременной пассажирки
- Подполковник армии США: Россия устроила ВСУ логистический коллапс ударами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru