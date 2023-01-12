Прямые поставки фруктов в РФ из ЮАР по морю возобновлены спустя 30 лет

Южно-Африканская Республика вновь стала напрямую поставлять в зимний период фрукты в Россию по морю – спустя 30 лет перерыва. Первое за это время судно - рефрижератор с фруктами из Кейптауна прибыло в Санкт-Петербург и поставлено под разгрузку. Об этом объявил почетный консул ЮАР в северной столице Владимир Борисенко.

Судно доставило две тысячи тонн винограда, персиков, слив, авокадо и других плодов. Из Петербурга африканская продукция разойдётся по другим регионам, в частности в Москву. Предполагается сделать такие прямые поставки регулярными. Следующая погрузка запланирована на 20 января, а в Россию груз должен прийти в середине февраля. Причём объём поставку будет уже в 2,5 раза больше.

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До этого фрукты из ЮАР доставлялись с перегрузкой в нидерландском порту Роттердам, однако в связи с санкционными мерами некоторые цепочки логистики перестали действовать. При этом фрукты – главная составляющая экспорта из Южной Африки в Россию, занимающая около трети всего товарооборота.

Поставки свежих фруктов из ЮАР в Россию начались после установления дипломатических отношений в 1992 году.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», мандарины из Турции, Египта и Марокко в российских магазинах начнут заменять на продукцию из ЮАР и Южной Кореи из-за неурожая. Он вызван неблагоприятной погодой в странах Средиземноморья.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургЮАРФрукты
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