Лавров: Россия будет укреплять сотрудничество с исламским миром

Он также отметил, что страны заинтересованы в укреплении сотрудничества в сфере безопасности, в решении экономических проблем.

Ранее стало известно, что Россия планирует открыть новые генконсульства в ряде стран СНГ, Азии и Африки. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. По его словам, Россия сейчас стремиться направлять людей туда, где много работы, в первую очередь, в страны СНГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

