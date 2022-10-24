Лавров: Россия будет укреплять сотрудничество с исламским миром
Россия настроена укреплять отношения со странами исламского мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Тахой, передает РИА Новости.
По словам Лаврова, Россия ценит самостоятельность стран исламского мира и приверженность принципам международного права.
Он также отметил, что страны заинтересованы в укреплении сотрудничества в сфере безопасности, в решении экономических проблем.
Ранее стало известно, что Россия планирует открыть новые генконсульства в ряде стран СНГ, Азии и Африки. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. По его словам, Россия сейчас стремиться направлять людей туда, где много работы, в первую очередь, в страны СНГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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