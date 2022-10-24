Лавров: Россия будет укреплять сотрудничество с исламским миром

Россия настроена укреплять отношения со странами исламского мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Тахой, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, Россия ценит самостоятельность стран исламского мира и приверженность принципам международного права.

Лавров: России нет смысла сохранять дипломатическое присутствие на Западе

Он также отметил, что страны заинтересованы в укреплении сотрудничества в сфере безопасности, в решении экономических проблем.

Ранее стало известно, что Россия планирует открыть новые генконсульства в ряде стран СНГ, Азии и Африки. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. По его словам, Россия сейчас стремиться направлять людей туда, где много работы, в первую очередь, в страны СНГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СотрудничествоИсламСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры