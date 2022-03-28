Лавров рассказал о переломном этапе истории мира
Нынешняя ситуация в мире является переломным моментом истории. Об этом в ходе заседания комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что, несмотря на трудности, российские дипломаты продолжат твердо отстаивать на международной арене национальные интересы России, выполняя все необходимое для защиты жизни и безопасности россиян как в внутри страны, так и за ее пределами.
Лавров также добавил, что большинство членов международного сообщества, партнеры и единомышленники РФ ожидают от нее самостоятельности и отстаивания правды и законного места на мировой арене.
Ранее азербайджанский политолог Тофик Аббасов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия и Турция «обречены» на сотрудничество, но их нельзя назвать союзниками, так как в международных отношениях всегда кто-нибудь может «подложить свинью».
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