Лавров процитировал Слепакова в контексте выборов в США

Глава МИД Сергей Лавров процитировал комика Семена Слепакова в ответ на вопрос о том, чья победа на выборах в США выгодна России – Дональда Трампа или Джо Байдена.

«Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами: «Америка нас не любит», — пошутил министр во время интервью радиостанциям «Говорит Москва», «Комсомольская правда» и Sputnik.



«Короче, никто нас не любит… Но все очень хотят! А мы, а мы без любви не можем... А мы, а мы без любви не хотим… Для нас это чувство всех прочих важней и дороже, а мы без любви — не дадим, не дадим, не дадим!», — спел в своей песне комик.