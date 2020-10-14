Лавров процитировал Слепакова в контексте выборов в США
Глава МИД Сергей Лавров процитировал комика Семена Слепакова в ответ на вопрос о том, чья победа на выборах в США выгодна России – Дональда Трампа или Джо Байдена.
«Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами: «Америка нас не любит», — пошутил министр во время интервью радиостанциям «Говорит Москва», «Комсомольская правда» и Sputnik.
«Короче, никто нас не любит… Но все очень хотят! А мы, а мы без любви не можем... А мы, а мы без любви не хотим… Для нас это чувство всех прочих важней и дороже, а мы без любви — не дадим, не дадим, не дадим!», — спел в своей песне комик.
Выборы в США пройдут 3 ноября. Кандидаты успели провести дебаты, на которых оскорбляли друг друга. После этого 2 октября Трамп объявил, что заразился коронавирусом, однако уже 5 октября его выписали из клиники. Президент отметил, что у него выявили антитела. Вместе с тем Трамп отказался участвовать в дебатах 15 октября в онлайн-формате и выразил желание провести в этот день митинг с избирателями.
Ранее Трамп в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show заявил, что российский лидер Владимир Путин хотел бы видеть президентом США Байдена, так как тот слаб.
Глава Белого дома поставил в себе в заслугу, что Вашингтон занимает жесткую позицию по России. 78-летнего Байдена он назвал «медленным» и вновь заметил, что с ним «что-то не так». Президент США заявил, что его соперником на выборах 3 ноября не может самостоятельно ответить на простые вопросы.
В качестве примера Трамп привел свои подсчеты, согласно которым, на недавних теледебатах ведущий трижды помог Байдену в ситуациях, когда тот начинал путаться с ответами.
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