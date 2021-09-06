Лавров: призывы Киева расширить «нормандский формат» оскорбительны
Попытки украинских властей расширить «нормандский формат» оскорбительны для Германии и Франции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с воспитанницами пансионата Минобороны РФ.
Лавров обвинил власти Украины в «подрыве» минских соглашений. По его словам, попытки привлечь к переговорам в «нормандском формате» Великобританию, Польшу и США оскорбительна для остальных стран-участниц процесса. По его словам, в этот момент Германия и Франция «молча отводят глаза и ничего не могут сказать в ответ», передает слова министра РИА Новости.
В пятницу 3 сентября представитель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украине удалось «сняться с крючка» Минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.
Переговоры в нормандском формате начали проходить с июня 2014 года, последняя встреча состоялась в декабре 2019 года. Название саммиту было дано в честь 70-летия высадки войск союзников в Нормандии.
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