Лавров: призывы Киева расширить «нормандский формат» оскорбительны

Лавров обвинил власти Украины в «подрыве» минских соглашений. По его словам, попытки привлечь к переговорам в «нормандском формате» Великобританию, Польшу и США оскорбительна для остальных стран-участниц процесса. По его словам, в этот момент Германия и Франция «молча отводят глаза и ничего не могут сказать в ответ», передает слова министра РИА Новости.

В пятницу 3 сентября представитель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украине удалось «сняться с крючка» Минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.

Переговоры в нормандском формате начали проходить с июня 2014 года, последняя встреча состоялась в декабре 2019 года. Название саммиту было дано в честь 70-летия высадки войск союзников в Нормандии.

