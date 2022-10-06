Лавров примет участие во встрече глав МИД СНГ в Астане

«Главы внешнеполитических ведомств стран Содружества обменяются мнениями по актуальным, международным и региональным темам, перспективам развития сотрудничества в организации и утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2023 год», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что на заседании Лавров проинформирует партнеров о ходе спецоперации на Украине и результатах референдумов.

