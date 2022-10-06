Лавров примет участие во встрече глав МИД СНГ в Астане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 октября примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств СНГ в Астане. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

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«Главы внешнеполитических ведомств стран Содружества обменяются мнениями по актуальным, международным и региональным темам, перспективам развития сотрудничества в организации и утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2023 год», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что на заседании Лавров проинформирует партнеров о ходе спецоперации на Украине и результатах референдумов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазахстанСНГСергей ЛавровМария ЗахароваМИД РФ
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