Лавров примет участие во встрече глав МИД СНГ в Астане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 октября примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств СНГ в Астане. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Главы внешнеполитических ведомств стран Содружества обменяются мнениями по актуальным, международным и региональным темам, перспективам развития сотрудничества в организации и утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2023 год», — указала дипломат.
Захарова подчеркнула, что на заседании Лавров проинформирует партнеров о ходе спецоперации на Украине и результатах референдумов.
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