Премьер Италии провел телефонный разговор с Путиным
Премьер-министр Италии Марио Драги и президент России Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию в Афганистане, а также подготовку к встрече «Большой двадцатки» в Риме. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров.
«Центральными темами переговоров стали последние развития афганского кризиса, подготовка к предстоящему саммиту G20 и двусторонние отношения», — говорится в сообщении.
Саммит Группы двадцати запланирован на 30-31 октября. Встреча в итальянской столице станет первой в рамках G20 для президента США Джо Байдена и нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru