Премьер Италии провел телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Италии Марио Драги и президент России Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию в Афганистане, а также подготовку к встрече «Большой двадцатки» в Риме. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров.

«Центральными темами переговоров стали последние развития афганского кризиса, подготовка к предстоящему саммиту G20 и двусторонние отношения», — говорится в сообщении.

Саммит Группы двадцати запланирован на 30-31 октября. Встреча в итальянской столице станет первой в рамках G20 для президента США Джо Байдена и нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

