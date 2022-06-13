Лавров посетит Иран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Иран. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, передает агентство YJC.
«Состоится визит министра иностранных дел России в Иран», — заявил Хатибзаде.
Представитель внешнеполитического ведомства не уточнил дату поездки.
Ранее Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом, беседа состоялась 3 июня. Министры обсудили ситуацию вокруг переговоров о возобновлении реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и ряду международных проблем.
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