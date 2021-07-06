Лавров предупредил о жестком ответе в случае недружественных шагов со стороны США

По его словам, попытки Вашингтона вести с Москвой диалог с позиции силы «изначально обречены на провал». Лавров отметил, что Россия на недружественные действия будет отвечать «жестко и решительно».

Министр отметил, что Вашингтон должен честно взаимодействовать с Москвой.

Ранее Лавров заявил, что западная концепция «миропорядка, основанного на правилах» нацелена на перенос дискуссии по ключевым глобальным темам в форматы, куда нет доступа несогласным с точкой зрения Запада.

