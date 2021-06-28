Лавров вспомнил о «понятиях» и «лихих девяностых»

Западная концепция «миропорядка, основанного на правилах» нацелена на перенос дискуссии по ключевым глобальным темам в форматы, куда нет доступа несогласным с точкой зрения Запада. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, опубликованной в газете «Коммерсантъ» и журнале «Россия в глобальной политике».

По словам главы МИД, правила западных партнеров отличаются отсутствием конкретики: в случае, если какая-либо сторона действует вопреки позиции Запада, следуют заявления о «нарушении правил» и праве «наказывать нарушителя». При этом Запад не дает расшифровки своих правил и ответов на вопросы об их необходимости, так как уже существуют соответствующие инструменты международного права.

«То есть чем меньше конкретики, тем больше развязаны руки для произвола – в интересах сдерживания конкурентов нечистоплотными методами. В России "лихих девяностых" это называлось "действовать по понятиям"», — считает глава МИД.

Кроме того, Лавров в своей статье указывает, что Запад нацелен на изменение устройства «недемократических» стран в соответствии со своим видением демократии, требуя следовать своим «рецептам по вопросам прав человека, гражданского общества, оппозиции, средств массовой информации, функционирования государственных структур, взаимодействия между ветвями власти».

По мнению министра, западные партнеры насаждают «тоталитаризм в мировых делах» и занимают «имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам», вводя санкции и другие меры давления на суверенные государства.

