Лавров посетит Иран 22 июня

Глава МИД Сергей Лавров посетит Иран 22 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер Израиля, заявил, что Иран близок к получению ядерного оружия

Официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде 13 июня анонсировал поездку Лаврова в страну, однако дат визита не уточнял.

Ранее Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом, беседа состоялась 3 июня. Министры обсудили ситуацию вокруг переговоров о возобновлении реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и ряду международных проблем.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранЛавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры