Лавров посетит Иран 22 июня
Глава МИД Сергей Лавров посетит Иран 22 июня. Об этом сообщает ТАСС.
Официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде 13 июня анонсировал поездку Лаврова в страну, однако дат визита не уточнял.
Ранее Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом, беседа состоялась 3 июня. Министры обсудили ситуацию вокруг переговоров о возобновлении реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и ряду международных проблем.
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