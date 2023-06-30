Белый дом: власти США не знают о местонахождении Пригожина

По его словам, США намерены отслеживать деятельность «Вагнера» в любом точке планеты. Кирби отметил, что у Вашингтона нет точной информации о местонахождении Пригожина и ряда бойцов его частной военной компании.

При этом он считает, что часть подразделений «Вагнера» все еще находится недалеко от линии фронта.

Власти США продолжат вводить санкции против ЧВК «Вагнер» и связанных с ней лиц, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель. Он полагает, что присутствие группы в Белоруссии может дестабилизировать ситуацию в республике, передает «Радиоточка НСН».

