Белый дом: власти США не знают о местонахождении Пригожина

Соединенные Штаты не имеют полной ясности относительно местонахождения главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, США намерены отслеживать деятельность «Вагнера» в любом точке планеты. Кирби отметил, что у Вашингтона нет точной информации о местонахождении Пригожина и ряда бойцов его частной военной компании.

При этом он считает, что часть подразделений «Вагнера» все еще находится недалеко от линии фронта.

Власти США продолжат вводить санкции против ЧВК «Вагнер» и связанных с ней лиц, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель. Он полагает, что присутствие группы в Белоруссии может дестабилизировать ситуацию в республике, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинБелый ДомСША

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