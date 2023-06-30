Белый дом: власти США не знают о местонахождении Пригожина
Соединенные Штаты не имеют полной ясности относительно местонахождения главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, США намерены отслеживать деятельность «Вагнера» в любом точке планеты. Кирби отметил, что у Вашингтона нет точной информации о местонахождении Пригожина и ряда бойцов его частной военной компании.
При этом он считает, что часть подразделений «Вагнера» все еще находится недалеко от линии фронта.
Власти США продолжат вводить санкции против ЧВК «Вагнер» и связанных с ней лиц, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель. Он полагает, что присутствие группы в Белоруссии может дестабилизировать ситуацию в республике, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru