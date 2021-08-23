Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни из-за высказываний о русских

Россия расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского о русскоязычных жителях страны как разжигание межнациональной розни. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского к русским уезжать из Донбасса

Глава МИД напомнил, что уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь посоветовал неукраиноязычному населению покинуть страну.

«Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским "уезжать и искать себе место в России". Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что в странах Евросоюза за подобные высказывания предусмотрена уголовная ответственность, пишет Газета.ру.

Кроме того, российская сторона не раз обращала внимание международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО, «на эти эксцессы», отмечает RT.

Глава российского МИД подчеркнул, что Москва продолжит следить за выполнением Киевом своих обязательств в части соблюдения прав человека, в том числе культурных и образовательных прав национальных меньшинств.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийСергей Лавров
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