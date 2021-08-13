Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского к русским уезжать из Донбасса
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским уезжать из Донбасса в Россию являются возмутительными, сообщает РИА Новости.
Российский министр считает, что украинскому лидеру стоит пересмотреть сериал «Слуга народа» и «вспомнить себя того», когда он излагал свои идеи при помощи искусства».
«У него получалось гораздо лучше», - добавил Лавров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует переехать в Россию.
В сериале «Слуга народа» тогда ещё просто актёр Владимир Зеленский сыграл обычного учителя истории Василия Голобородько, которого неожиданно избрали президентом, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+22 277 / сут.
Умерли
169 тыс.+815 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+19 368 / сут.
- США заявили о беспрецедентном числе мигрантов на границе с Мексикой
- ФАС проверяет торговые сети на предмет ценового сговора
- Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского к русским уезжать из Донбасса
- «Школьные» выплаты получили 19,4 млн российских семей
- Названа идеальная валюта для хранения денег
- Депутату-миллионеру Редькину предъявлено обвинение в умышленном убийстве
- Талибы захватили столицу афганской провинции Забуль
- В ряде регионов Дальнего Востока вводится режим ЧС из-за паводков
- Антитеррористический комитет объявил поиск причастных к взрыву автоубса в Воронеже
- Кулеба заявил об участии 40 стран и организаций в саммите «Крымская платформа»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru