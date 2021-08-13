Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского к русским уезжать из Донбасса

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским уезжать из Донбасса в Россию являются возмутительными, сообщает РИА Новости.

Российский министр считает, что украинскому лидеру стоит пересмотреть сериал «Слуга народа» и «вспомнить себя того», когда он излагал свои идеи при помощи искусства».

«У него получалось гораздо лучше», - добавил Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует переехать в Россию.

В сериале «Слуга народа» тогда ещё просто актёр Владимир Зеленский сыграл обычного учителя истории Василия Голобородько, которого неожиданно избрали президентом, сообщает RT.

