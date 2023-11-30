Лавров назвал Молдавию следующей жертвой гибридной войны против РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предрек Молдавии участь следующей жертвой гибридной войны, развязанной Западом против РФ.
На встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ глава российского МИД заявил, что единственной возможностью урегулировать приднестровский конфликт был меморандум, составленный в 2003 году первым заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Кишинев и Тирасполь одобрили документ.
По словам Лаврова, НАТО и Евросоюз сделали все, чтобы инициатива не состоялась.
«Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», - цитирует главу внешнеполитического ведомства агентство РИА Новости.
В эфире «Радио Молдова» президент Майя Санду обвинила Россию в неуважении интересов граждан республики. Ранее она назвала РФ главной угрозой безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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