Лавров назвал Молдавию следующей жертвой гибридной войны против РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предрек Молдавии участь следующей жертвой гибридной войны, развязанной Западом против РФ.

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На встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ глава российского МИД заявил, что единственной возможностью урегулировать приднестровский конфликт был меморандум, составленный в 2003 году первым заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Кишинев и Тирасполь одобрили документ.

По словам Лаврова, НАТО и Евросоюз сделали все, чтобы инициатива не состоялась.

«Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», - цитирует главу внешнеполитического ведомства агентство РИА Новости.

В эфире «Радио Молдова» президент Майя Санду обвинила Россию в неуважении интересов граждан республики. Ранее она назвала РФ главной угрозой безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападМолдавияМИД РФСергей Лавров

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