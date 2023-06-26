Лавров назвал бредом информацию о якобы намерении РФ подорвать Запорожскую АЭС
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что все утверждения Украины и Запада о том, что Россия якобы намерена подорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), являются бредом.
По его словам, российские власти уже «многократно комментировали данное затасканное предупреждение», неоднократно всплывающее в медийном пространстве бланодаря усилиям «представителей киевского режима».
«Это говорит только об одном: все эти люди натренированы, в том числе для ведения информационной войны, прежде всего англосаксами, поляками и даже прибалтами, которые для Украины стали старшими товарищами», - отметил Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «очередной ложью» утверждение президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке российской стороной провокации на ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru