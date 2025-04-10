Лавров анонсировал учреждение генконсульства РФ в Актау

Генконсульство России появится в казахстанском Актау. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с заместителем премьер-министра - главой МИД республики Муратом Нуртлеу.

Лавров анонсировал предстоящее учреждение консульства, указав, что это подтверждает наращивание двусторонних связей России и Казахстана.

«Знаю, что подготовка вышла уже на финишную прямую», - заявил министр.

Как отметил глава МИД, открытие генконсульства «даст дополнительные возможности для развития связей между регионами» двух стран.

Ранее стало известно, что Россия откроет генеральное консульство в китайском Ухане.

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ФОТО: РИА Новости
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