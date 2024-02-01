Министр образования Литвы объяснил идею закрытия русских школ интересами учащихся

По его словам, впоследствии выпускники, именно, русских школ сталкиваются с проблемой самореализации.

«Трудоустройство на высококвалифицированные места им дается труднее, чем сверстникам из литовских школ», - отметил министр.

Он подчеркнул, что проблема заключается в том, что они недостаточно хорошо владеют литовским языком для успешного старта карьеры.

Якштас добавил, что изменения были необходимы, иначе получается, что мы обманываем этих школьников и самих себя.

Предложение министра образования, науки и спорта о полном закрытии русских школ после этого было подвергнуто критики со стороны спикера литовского парламента Виктории Чмилите-Нильсен, главы Минюста Эвелины Добровольской и департамента национальных меньшинств. Теперь Якштас говорит, что вопрос о полном закрытии русских школ отложен.

Ранее власти Литвы отложили закрытие русских школ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



