Крыло правящей партии Швеции не поддержало вступление страны в НАТО

«Совет женского крыла решил придерживаться постановлений нашего конгресса, согласно которому Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО», – подчеркнула министр.

Страндхелл добавила, что фракция и ранее выступала за мир и разоружение, пишет «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что Швеция может присоединиться к Североатлантическому альянсу, парламент страны ведет обсуждение этого вопроса. Предварительная работа по вступлению Стокгольма в НАТО должна завершиться доя 13 мая, отмечает РЕН ТВ.

