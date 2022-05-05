Крыло правящей партии Швеции не поддержало вступление страны в НАТО
Крыло шведской правящей Cоциал-демократической партии выступило против возможного вступления страны в НАТО, заявила министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл. Об этом сообщает Svenska Dagbladet.
«Совет женского крыла решил придерживаться постановлений нашего конгресса, согласно которому Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО», – подчеркнула министр.
Страндхелл добавила, что фракция и ранее выступала за мир и разоружение, пишет «Свободная пресса».
Ранее стало известно, что Швеция может присоединиться к Североатлантическому альянсу, парламент страны ведет обсуждение этого вопроса. Предварительная работа по вступлению Стокгольма в НАТО должна завершиться доя 13 мая, отмечает РЕН ТВ.
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