Кремль: Путин будет работать в майские праздники
28 апреля 202213:03
Президент Владимир Путин продолжит работу в первые дни мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что у главы государства «разумеется, будут рабочие дни» с 1 по 3 мая.
«Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Будут встречи, будем информировать, какие из них будут публичные», — добавил Песков.
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28 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru