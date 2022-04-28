Кремль: Путин будет работать в майские праздники

Президент Владимир Путин продолжит работу в первые дни мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин призвал парламентариев не давать обещаний, которые не выполняются

Представитель Кремля отметил, что у главы государства «разумеется, будут рабочие дни» с 1 по 3 мая.

«Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Будут встречи, будем информировать, какие из них будут публичные», — добавил Песков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Майские ПраздникиДмитрий ПесковВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры