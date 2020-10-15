Кремль прокомментировал приостановку финансовой поддержки Киргизии

Комментируя отставку киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова Песков отметил, что в Москве считают важными любые действия, которые направлены на стабилизацию обстановки в Киргизии, и хотят, чтобы ситуация как можно скорее успокоилась и развивалась в конституционном русле».

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека и захватили правительственные здания. Итоги выборов отменили, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. В Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения. 15 октября стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку.

