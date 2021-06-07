Гудков объяснил отъезд из России

Бывший депутат Дмитрий Гудков объяснил свое решение покинуть Россию. Он заявил, что выехал временно, чтобы не создавать проблем своей семье. По словам политика в эфире канала «Украина 24», это решение стало для него очень тяжелым. В Москве у экс-парламентария остались жена и ребенок.

Экс-директор «Открытой России» Пивоваров арестован

Ранее стало известно, что политик едет в Киев, после чего направляется в Варну, где живут его родители.

«Дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом"», если тот останется в России, - сообщил Гудков в Telegram.

Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня по обвинению в неуплате долга за аренду нежилого помещения. Через два дня Дмитрия отпустили из изолятора временного содержания. Сейчас он, как и его тетя, находятся в статусе подозреваемых.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиевДмитрий Гудков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры