Гудков объяснил отъезд из России

Ранее стало известно, что политик едет в Киев, после чего направляется в Варну, где живут его родители.

«Дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом"», если тот останется в России, - сообщил Гудков в Telegram.

Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня по обвинению в неуплате долга за аренду нежилого помещения. Через два дня Дмитрия отпустили из изолятора временного содержания. Сейчас он, как и его тетя, находятся в статусе подозреваемых.

