Кремль отверг обвинения в использовании поставок российского газа для шантажа
Россия отвергает обвинения в использовании поставок газа для политического шантажа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.
Пресс-секретарь отметил, что Москва в последние дни слышит много упреков в том, что якобы использует топливо как инструмент шантажа. Однако эти утверждения абсолютно неверны.
Песков подчеркнул, что любые технологические сложности с поставками российского газа в Европу — следствие ограничений, введенных самими европейцами.
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