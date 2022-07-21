Кремль отверг обвинения в использовании поставок российского газа для шантажа

Пресс-секретарь отметил, что Москва в последние дни слышит много упреков в том, что якобы использует топливо как инструмент шантажа. Однако эти утверждения абсолютно неверны.

Песков подчеркнул, что любые технологические сложности с поставками российского газа в Европу — следствие ограничений, введенных самими европейцами.



