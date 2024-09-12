КПРФ ответила на обвинения ЦИК в «безобразном поведении» депутатов

По данным ЦИК, это произошло на избирательных участках в Брянской и Челябинской областях. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заступился за однопартийцев, указав, что они действовали в рамках закона и не вмешивались в избирательный процесс.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что депутаты-коммунисты несколько раз приходили в избирком Брянской области, делали диктофонные и видео-записи, обвиняли членов комиссии в нарушениях и угрожали своими связями.

В Челябинской области психологическое давление на членов комиссии оказывал депутат от «Справедливой России — За правду!» Валерий Гартунг.

Ранее Памфилова заявила, что с избирательных участков во время выборов удалили двух наблюдателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

