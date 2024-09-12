КПРФ ответила на обвинения ЦИК в «безобразном поведении» депутатов
Центральная избирательная комиссия России пожаловалась в комиссию Госдумы по этике на провокации депутатов от КПРФ и «Справедливой России — За правду!», сообщает РБК.
По данным ЦИК, это произошло на избирательных участках в Брянской и Челябинской областях. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заступился за однопартийцев, указав, что они действовали в рамках закона и не вмешивались в избирательный процесс.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что депутаты-коммунисты несколько раз приходили в избирком Брянской области, делали диктофонные и видео-записи, обвиняли членов комиссии в нарушениях и угрожали своими связями.
В Челябинской области психологическое давление на членов комиссии оказывал депутат от «Справедливой России — За правду!» Валерий Гартунг.
Ранее Памфилова заявила, что с избирательных участков во время выборов удалили двух наблюдателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru