Космонавты на МКС приняли участие в выборах
Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы на борту Международной космической станции. Дубров выразил свою волю через доверенное лицо на Земле, им выступил заместитель начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
Кононенко заполнил бюллетень в ходе специального сеанса прямой связи ЦУП с МКС. В дальнейшем он опустил листок в переносной ящик для голосования. Обеспечил процедуру глава территориальной комиссии подмосковного Королёва Владимир Печенин.
Олег Новицкий воспользовался дистанционным электронным голосованием через официальный портал мэра и правительства Москвы Mos.Ru.
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