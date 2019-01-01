Косачев прокомментировал решение о приостановке авиасообщения с Грузией
Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев считает решение о приостановке авиационного сообщения с Грузией адекватным сложившейся ситуации в стране, передает ТАСС.
По мнению сенатора, «вышедшие из-под контроля властей грузинские радикалы создают реальные угрозы для здоровья и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся в этой стране».
Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории России на территорию Грузии, а туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от реализации турпродукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
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