Концепция поменялась. Эксперт пояснил политику США в Азии

Сейчас концепция изменилась. США рассматривает АСЕАН как организацию вялую и неэффективную. Проблема началась около двух лет назад. США уменьшили сове присутствие во всех органах наблюдения при АСЕАН и поменяло формат взаимоотношений со странами-участницами блока. Соединенные Штаты отдельно сотрудничают с Индонезией. Малайзией, Сингапуром. В то время как платформа АСЕАН являлась для Азии органичным и наиболее эффективным способом поддержания диалога. Таким образом, мы видим, что США хотят разрушить то единство, которое возникает у стран АСЕАН, и устанавливать двусторонние, а не многосторонние, как хотят в Азии, отношения», - отметил эксперт.

Алексей Маслов также оценил реакцию стран-участниц АСЕАН на действия США.

«В то время как Китай и Россия, несмотря на фактор расстояния, достаточно активно сотрудничают со странами АСЕАН, мы наращиваем свое присутствие в странах АСЕАН. США его уменьшает. Страны АСЕАН: Индонезия, Малайзия, Вьетнам начинают удивляться позиции США. У них нет понимания, как надо работать с Азией», - заявил руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики.

Ранее Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что выход из ДРСМД позволит США шантажировать Азию и Европу.



