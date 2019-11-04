Концепция поменялась. Эксперт пояснил политику США в Азии
Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в эфире НСН рассказа, с чем связано пренебрежение США к странам АСЕАН.
Большинство лидеров стрaн — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не приехaли нa сaммит с США, во встрече учaствовaли лишь трое из десяти руководителей.
Кaк отмечaет Газета.ру, в сaммите приняли учaстие премьер-министры Таилaнда Прaют Чaн-Очa, Вьетнама Нгуен Суaн Фук и Лаоса Тхонглун Сисулит.
По словaм министрa финaнсов Филиппин Кaрлосa Домингесa, решение не присутствовaть нa мероприятии было принято «в связи с соответствующим уровнем делегaции СШA».
Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в эфире НСН рассказал, почему США на саммит со странами АСЕАН направили не очень статусную делегацию и как изменился американский подход к построению отношений со странами Азии.
«После избрания Трампа США начали игнорировать те блоки, в которых ранее активно участвовали и даже создавали их. Не секрет, что АСЕАН тоже создавался при поддержке США, которые видели в этом блоке систему управления Юго-Восточной Азии через также систему блоков и различных региональных форм сотрудничества.
Сейчас концепция изменилась. США рассматривает АСЕАН как организацию вялую и неэффективную. Проблема началась около двух лет назад. США уменьшили сове присутствие во всех органах наблюдения при АСЕАН и поменяло формат взаимоотношений со странами-участницами блока. Соединенные Штаты отдельно сотрудничают с Индонезией. Малайзией, Сингапуром. В то время как платформа АСЕАН являлась для Азии органичным и наиболее эффективным способом поддержания диалога. Таким образом, мы видим, что США хотят разрушить то единство, которое возникает у стран АСЕАН, и устанавливать двусторонние, а не многосторонние, как хотят в Азии, отношения», - отметил эксперт.
Алексей Маслов также оценил реакцию стран-участниц АСЕАН на действия США.
«В то время как Китай и Россия, несмотря на фактор расстояния, достаточно активно сотрудничают со странами АСЕАН, мы наращиваем свое присутствие в странах АСЕАН. США его уменьшает. Страны АСЕАН: Индонезия, Малайзия, Вьетнам начинают удивляться позиции США. У них нет понимания, как надо работать с Азией», - заявил руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики.
Ранее Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что выход из ДРСМД позволит США шантажировать Азию и Европу.
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